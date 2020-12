"Yo no habría encajado en el Atleti, es muy defensivo y hay que correr mucho"

Dimitar Berbatov, histórico de Manchester United y Tottenham y embajador de Betfair, habló este martes sobre la actualidad futbolística. En lo personal, reconoció su gusto por Diego Pablo Simeone, pero aseguró que como futbolísta habría disfrutado más con Zidane.

"Siempre que puedo digo que admiro lo que Simeone está consiguiendo y ha conseguido ya con el Atlético de Madrid. Sus resultados son fantásticos, pero no creo que yo como jugador hubiera encajado en este Atleti. Es un equipo demasiado defensivo y que exige correr mucho", expresó el búlgaro.

"Claro que me habría gustado ser dirigido por Zidane, a cualquier jugador que se lo digas te dirá que sí porque de él puedes aprender muchísimo", continuó.

Otra espina que le queda clavada, además de lo de Zidane, es no compartir vestuario con uno de los más grandes: "Habría sido una pasada jugar con Messi. Pero desafortunadamente ni lo uno ni lo otro va a pasar jamás".

"Si hubiera jugado en LaLiga habría querido fichar por el Barcelona, claro. Me habría encantado. Habría sido la mejor opción para mí, pero no sólo por la calidad que tenía aquella plantilla, sino porque su estilo de juego, ese 'tiki-taka' me habría venido fenomenal. Toque, toque, toque con Xavi, con Iniesta... habría sido maravilloso para mí", agregó.

Aun así, Berbatov no se arrepiente de no haber jugado en España: "Mi carrera en Alemania ha sido maravillosa. Ahí me labré un nombre importante y luego di el salto a Inglaterra para jugar con el Tottenham. Ahí fue cuando me enamoré del país y de su fútbol".

"Yo en verdad no quería moverme de Inglaterra, pero cuando di el paso de jugar en Francia, también lo disfruté mucho en el Mónaco, ya en el final de mi carrera. No, no podría decir jamás que me arrepiento de no haber jugado en España", concluyó.