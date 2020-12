"Yo no me conformo con el 1-0"

Fue, junto a Kenan Kodro, el protagonista de la agónica victoria del Athletic en la visita a San Mamés de la SD Huesca. El gol de Unai Núñez sentenció el partido, y demostró que el zaguero es de los que luchan hasta el final.

Él mismo lo explicó tras el encuentro. "Con el 1-0, muchos jugadores o entrenadores prefieren quedarse atrás en un córner, pero yo soy un jugador que al final no me conformo con el 1-0", afirmó, en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

"Siempre que se pueda meter más goles hay que intentarlo. Me he visto con confianza, me ha venido a la cabeza y la he tenido que meter", añadió el zaguero rojiblanco.

Sobre el encuentro en sí, Unai Núñez lo definió como muy disputado. "Ha sido un partido bastante complicado. Ya sabíamos que la SD Huesca se plantaba muy bien atrás, cuando tenían balón le movían de lado a lado con nivel. Nos ha costado que entrara el primer gol, pero los tres puntos se quedan en casa", apuntó.

Y recordó que, a falta de goles, la premisa es no encajarlos. "Es clave en todos los partidos, si no estamos acertados de cara al gol, hay que estar acertados atrás, intentar conceder lo mínimo posible al rival. Hoy hemos estado muy bien defensivamente, hay que seguir mejorando ofensivamente, así vendrán más ocasiones de gol y vendrán más goles", explicó.

Por último, Unai Núñez habló del otro protagonista, Kenan Kodro. "Kenan es un chaval que no está teniendo muchos minutos. El trabajo diario y su constancia se han visto reflejados en el partido de hoy con el penalti y el gol posterior. Todos nos alegramos mucho y le va a venir bien a él y a nosotros", dijo, para finalizar.