"Yo no me pongo como Adama ni comiéndome siete ollas diarias"

Adama Traoré está en boca de todos tras sus primeras internacionalidades con España. Ante Ucrania fue titular, brilló y uno de los que habló de él fue Joaquín Sánchez, quien no dejó ir la oportunidad para bromear sobre el extremo de los Wolves.

Decía Traoré que lo suyo solo era cuestión de buena alimentación. Que no hace pesas y come lo que le prepara su madre, pero a Joaquín no le cuadra. "Yo no me pongo como él ni comiéndome siete ollas diarias", dijo entre risas en 'El Pelotazo' de 'Canal Sur Radio'.

En la misma entrevista, el capitán del Real Betis habló sobre sus esperanzas de volver a ir con la Selección: "Mientras yo sea futbolista profesional, siempre tendré la velita encendida por si se cumple esa ilusión de volver".

Además, lamentó no estar en la Eurocopa de 2008 que ganó España. "Creo que al menos me merecía una llamada para explicarme los motivos", lamentó el portuense, que dejó de ser convocado por Luis Aragonés en el año 2007.

Joaquín entiende que su carácter le pasó factura: "Yo creo que mi forma de ser y de entender la vida no me han ayudado en el fútbol ni en la selección. Y no debería ser así porque se me debía juzgar por mi juego".

Poco antes, el extremo reconoció en 'Radio Sevilla' que se plantea renovar con el Betis, con el que acaba contrato el próximo verano. "Desde arriba están acojonados", dijo elocuentemente.