"Yo no soy del VAR, ni el de la tele ni el de la bebida"

Otro partido, otra mano dentro del área y otra polémica. Esta vez, para el árbitro no fue punible la de Felipe en el derbi. Y pese a que pudo favorecer al Atlético de Madrid, Enrique Cerezo no quiere ni oír hablar del VAR.

Cuestionado por la acción en 'Movistar+', el presidente rojiblanco tiró de chascarrillo para criticar la herramienta: "Yo no soy del VAR, ni del de la tele ni del de la bebida. Me gusta cuando es justo y saludable, y este ahora no lo es. No por esta acción. Los que manejan el VAR saben bien qué hacer y lo harán".

Sobre las posibilidades de título, Cerezo también habló a su manera. "Si hubiéramos ganado, la Liga estaría complicada, pero con el empate está a nuestro alcance. Partido bonito, entretenido, hemos hecho muchas ocasiones y hemos metido un gol, y el Madrid ha tenido dos ocasiones. Empate justo por los goles", arrancó.

"Para ganar la Liga hay que perder con el Madrid y con el Barça", continuó Enrique Cerezo, que apostilló sobre sus palabras: "La Liga la ganan los mejores y el Atleti va el primero y es el mejor".

Curiosamente, Luis Suárez y Llorente, descartes de Barça y Madrid, tiran del carro en el ahora líder: "Estoy convencido de que no tenemos a gente sobrante. Tenemos a gente que funciona y nos interesa".

"Oblak es el mejor portero. Hay grandes como el del Barça, el del Madrid, que era el mejor cuando estaba con nosotros", continuó el presidente 'colchonero' sobre el esloveno, fundamental para que el Atleti conservara el punto.

Y por último, resumió así lo que le viene al Atlético: "La Liga está dura, está fuerte, pero somos uno de los candidatos indiscutiblemente. Somos los primeros, nos falta un partido y si el miércoles ganamos se verá de otra manera".