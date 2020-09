"Yo nunca he dicho que me fuese a ir del Bayern"

La Selección Española se enfrenta este domingo a Ucrania después del empate ante Alemania. 'La Roja' busca un triunfo que le permita colocarse en lo más alto de la clasificación del Grupo 4 de la Ligas de las Naciones.

Con vistas al choque frente a los ucranianos compareció ante los medios de comunicación el entrenador Luis Enrique, que también se refirió a la situación de Leo Messi en el Barcelona. Tras él fue el turno del jugador del Bayern de Múnich Thiago Alcantará.

"Ha sido una temporada maravillosa. Con el Bayern hemos conseguido todos los títulos, pero siempre hay margen para mejora a nivel individual. Cada año quiero aprender de los compañeros", manifestó.

El centrocampista 'red' salió en defensa del jugador del Barça Sergio Busquets: "Hay un jugador que para mí ha sido referencia, con quien he tenido una gran relación futbolística y personal muy grande es Busquets. Te fijas en cómo ordena el equipo y cómo juega y es increíble".

"Tiene una presencia en campo, títulos y cantidad de partidos... Tiene los números más altos en todo el mundo. Los centrocampistas, para seguir mejorando, nos tenemos que fijar en él", agregó.

Cómo no, Thiago también habló sobre el 'caso Messi': "Cualquier decisión que sea beneficiosa para el club donde está es maravillosa. Messi suma en cualquier lado que esté y si es en el Barça pues mejor para ellos".

"Conozco al Messi compañero porque estuve con él en el Barça. Lo he visto. No hago ningún tipo de valoración. Es una decisión personal suya y se ha de respetar. Ni me viene ni me va. Estoy en un club completamente diferente y respeto su decisión", añadió.

Ansu, Rodrigo y De Gea

Además, sobre el debut de Ansu Fati, aseveró: "Es muy bonito poder apreciar a Ansu como a todos los que vienen. Él es especial, no solo por la calidad que se ve, sino por la personalidad fuerte y, sobre todo, la toma de decisión de los jóvenes. Por la edad que tiene, será un espectáculo de jugador. Tiene el valor añadido de la toma de decisión, además de la velocidad con balón".

"Rodrigo Moreno una capacidad de gol gigante. Es un gozada que nos ayude a presionar, correr... Le veo similitudes con Lewandwoski, que ha marcado una cantidad de goles indecentes, pero Rodrigo también ha marcado goles. Te cambia porque el estilo de juego es diferente. No es una cuestión solo del tipo de jugador. No es cuestión de comparar números", apostilló.

David de Gea suele estar en el ojo del huracán debido a su titubeante rendimiento. Y Thiago le defendió: "Al final hay críticas para los tres porteros. Son nuestros. Cada día hacemos la misma tontería de qué han desayunado y demás porque nos paran todo. Hay garantías con los porteros que tenemos. Con De Gea hemos vivido situaciones maravillosas y las no tan buenas las ha superado".

Su futuro

También habló sobre su posible salida del Bayern de Múnich: "Yo no le he dicho a nadie que me voy. Cada año me ponéis en un club diferente. Para mí, mi futuro es el partido de este domingo y no hay tema sobre esto. Ni me importa ni me interesa. Solo me interesa el partido de este domingo".

Además, Thiago se refirió a las palabras de Ter Stegen, que aseguró que le gustaría que el centrocampista volviese al Barcelona. "Es un honor que Marc diga mi nombre, porque es un portero increíble, pero no es director técnico de ningún equipo y no hay que dar respuesta. Siempre quiero tener a los mejores, ojalá pudiera ser siempre. Es una gozada que diga mi nombre obviamente", concluyó.