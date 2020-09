"Okay Yokuslu quiere jugar en el Galatasaray"

Okay Yokuslu no termina de estar cómodo en el Celta y el club estaba abierto a su salida, pero no le dejará marchar a cualquier precio como han desvelado desde el Galatasaray.

Fatih Terim habló sobre la intención del conjunto turco de hacerse con los servicios del mediocentro de 26 años, aunque reconoció que no van por buen camino.

"Nosotros queremos fichar a Okay y él también quiere venir a jugar con nosotros", comentó el técnico tras la victoria del Galatasaray contra el Gaziantep.

A pesar de que el futbolista quiere, el Celta se está mostrando inflexible. "No hemos llegado a un acuerdo con su club. Estamos en unos momentos complicados económicamente", explicó.