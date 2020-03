Yuri, a mantener rutinas porque "te puedes volver loco en casa"

El jugador del Athletic Yuri Berchiche cree que, en esta situación de confinamiento por la alerta sanitaria para intentar frenar los contagios del coronavirus COVID-19, lo que hay que hacer es "llevar una rutina porque si no te puedes volver loco en casa".

"Hasta ahora, la convivencia está siendo buena, pero hay que ser fuertes porque pinta que esto va para largo. Lo importante es llevar una rutina, porque si no te puedes volver loco en casa", dijo Yuri en una rueda de prensa virtual desde su casa en la que respondió a preguntas de periodistas y aficionados.

Y explicó la suya: "Me despierto a las 10.30, hago una sesión de cinta, luego a comer, después otra sesión, en este caso con mi mujer, y cuando el niño nos deja. Con esto al final el día pasa bastante ameno", se animó.

No obstante, el lateral de Zarautz admite que lleva el confinamiento "con mucha incertidumbre porque esto nunca ha pasado y no sabes cómo va a ir".

En ese sentido, espera que tras el aislamiento se puedan retomar las competiciones y jugarse la final de la Copa del Rey que le tiene que medir al Athletic con la Real Sociedad y no quiere ponerse en el escenario de que no sea así: "Ojalá no se dé esa circunstancia porque querrá decir que las cosas no están yendo bien".

"Aunque si se tiene que suspender, que se pare el fútbol porque lo primero es que todos estemos sanos. Por encima del fútbol, lo primordial es la salud de todos", consideró.

Por ello "podría entender" una ayuda de los futbolistas a quien "más lo necesita". "Vamos a ver cómo va pasando. Cada día todo va cambiando, pero yo y todo el equipo estaríamos dispuestos en una situación así a tender la mano al que más lo necesita y creo que es lo más justo también", aseguró.

En esa línea, a Yuri le "gustaría agradecer" el esfuerzo y la entrega de "todos los que están poniendo su granito de arena para ayudarnos y que esto vuelva a ser lo que era antes". "Hay muy buena gente a nuestro alrededor", resumió su visión sobre la ola de solidaridad que se está dando en la sociedad.