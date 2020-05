Yuri enfoca el nuevo periodo como otra pretemporada

El capitán de la SD Ponferradina Yuri de Souza considera la vuelta al trabajo del equipo, tras el largo parón de casi dos meses a causa de la crisis del coronavirus, como "una pretemporada igual que las demás".

A pesar de que el veterano delantero brasileño ha reconocido, tras la sesión de entrenamiento de este viernes, que la diferencia fundamental es "haber estado más tiempo parados, aunque ha habido entrenamientos en casa que marcó el preparador físico y también se hicieron videoconferencias y por eso costó menos volver".

El máximo goleador blanquiazul, tercero en la lista de realizadores de LaLiga SmartBank con 16 dianas, cree que "ahora se trata de seguir, poco a poco y pasar fase a fase para volver a la normalidad".

Yuri reconoció que echaba en falta "volver a ver la cara en directo" de sus compañeros, después del trabajo físico realizado en casa durante el confinamiento domiciliario, a pesar de las sesiones puntuales cada semana en grupo a través de videoconferencias.

A pesar de ser el jugador más veterano de la plantilla de la Deportiva con 37 años, se encontró en buena condición tras la vuelta al trabajo el pasado sábado en las instalaciones del estadio El Toralín y el campo anexo con el resto de jugadores.

"No he sentido tanta diferencia, aunque sí he visto a algunos compañeros con molestias en los gemelos, es normal y se pasará poco a poco en cuanto se vuelta a una situación normal", recalcó.