Yuri quiere retirarse en la Ponferradina

Hay futbolistas que tienen claro en qué equipo se retirarán: Yuri es uno de ellos. La Ponferradina lo es absolutamente todo para él.

El jugador brasileño, de 37 años, que detenta varios registros en el equipo blanquiazul y que se encuentra a tan solo un gol de convertirse en su máximo goleador histórico, habló sobre su futuro con 'EFE'.

"No hemos hablado de mi renovación, pero no tendremos ningún problema en hacerlo cuando todo acabe, porque siempre he dicho que me encuentro a gusto en la que es mi casa y se trata de sentarse a hablar; y ahora no es el momento, pero no habrá problemas para seguir si hay acuerdo y sólo querría cerrar mi carrera en la Ponferradina", ha insistido.

Sobre la vuelta de la competición, el capitán deportivista ha afirmado que "cree y espera" que se vuelvan a disputar encuentros después de haberlo hecho en Tenerife (1-0) a comienzos de marzo, "pero siempre con la condición fundamental de que exista un cien por cien de garantías sanitarias".

Yuri ha intentado mantener la condición física durante el actual confinamiento domiciliario "de la mejor manera posible, con sesiones de entrenamiento de dos horas diarias y con la ventaja de poder hacer un mejor ejercicio físico en el jardín de casa, donde hay algo más de espacio para que los condicionantes sean menores".

De hecho, el delantero brasileño se ha mostrado convencido de que el parón "no tiene por qué suponer un gran trastorno", a pesar de su veteranía, y ha recalcado que la interrupción del campeonato "perjudicó al equipo, que se encontraba en una buena disposición, con ganas de poder cumplir el objetivo de la permanencia".

De hecho, el capitán de la Deportiva se ha mostrado convencido de "poder rematar el gran trabajo realizado hasta ahora en la temporada para un equipo recién ascendido que prácticamente siempre ha competido en todos los partidos, a pesar de haber sufrido, como otros equipos, algún altibajo".

Sobre el periodo de adaptación que sería necesario, una vez que pudiera permitirse la vuelta a los entrenamientos, Yuri señaló que "con 15 ó 20 días podría ser suficiente porque el parón no fue al 100%, sino que se ha seguido haciendo un trabajo individualizado, aunque es cierto que haya habido las limitaciones del contacto con el balón y en espacios mayores".

La propuesta de LaLiga de poder llegar a disputarse dos encuentros por semana, dadas las exigencias por la incidencia de la crisis sanitaria, tampoco supone un problema para el delantero brasileño "porque se trata de jugadores profesionales que ya conocen esta dinámica y que saben perfectamente cómo dosificar y controlar los esfuerzos", ha concluido.