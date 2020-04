Yuri valoró el acuerdo alcanzado por la rebaja de sueldos

Yuri Berchiche admitió sobre la bajada de sueldos de la primera plantilla y cuerpo técnico anunciada el miércoles por el Athletic que "estaba claro" que, a la vista de la actual situación motivada por la crisis del coronavirus, tenían que "llegar a un acuerdo" con el club para esa reducción.

"Tras muchas reuniones, sobre todo de los capitanes, que son los que han pasado muchísimas horas discutiendo para concretar cuál era la mejor opción entre directiva y jugadores, llegamos a ese acuerdo", señaló el futbolista guipuzcoano en una entrevista en Onda Vasca.

El Athletic confirmó ayer que jugadores y técnicos se bajarán el sueldo un 6% si se vuelve a la competición sin aficionados en el estadio y un 17 si no se reanuda LaLiga, una medida a la que se han sumado la dirección general y la dirección deportiva del club.

Yuri, por otro lado, admitió que, a pesar de los planes de entrenamiento que siguen en sus domicilios, van a perder "bastante la condición física". Porque, por ejemplo, la cinta para correr que tienen en sus casas "no coge más de 20 kilómetros hora y en un partido tenemos una media de 28-29 por hora".

También subrayó como muy importante para mantener una buena condición "cuidar la alimentación", ya que, de no ser así, "existe riesgo de lesionarse" cuando regresen a la actividad. "A todos nos gusta el dulce, pero intentas cuidar esos detalles. Por lo que tengo entendido, vamos a jugar cada tres días, todo en un mes, y es importante para no perderte la temporada", recalcó.

También hizo un repaso el defensa de Zarautz a su trayectoria en los últimos años comenzando por los tres, entre 2014 y 2017, que jugó en la Real Sociedad, un club al que le debe "muchísimo" y al que "siempre" va a "tener en el corazón".

"Los dos primeros años no sentí que tenía confianza. El mejor Yuri se ve cuando llega Eusebio Sacristán y siento que me da confianza para ser libre en el campo. En el tercero hicimos un grandísimo fútbol y posiblemente, junto a este año, es el que más he disfrutado", explicó.

La final de la Copa del Rey espera

Sobre su campaña en el París Saint-Germain, la 2017-18, recordó que jugó 32 partidos, "que para ser el primer año no estaba mal", y sobre todo los cuatro títulos que conquistó en el equipo francés compartiendo vestuario con "estrellas mundiales" como Neymar, Kylian Mbappé o Edinson Cavani.

"No hay cosa igual que ganar títulos, es una sensación única", evocó Yuri, quien espera poder repetir esa experiencia con el Athletic en la final de la Copa del Rey que deberán disputar, en fecha aún por determinar, ante la Real Sociedad.

"Venir al Athletic era un reto que quería ponerme a mí mismo. Di el paso de venir a Bilbao y estoy supercontento con el equipo, con el cuerpo técnico y ahora con la posibilidad de redondear esta temporada con un titulo de Copa", concluyó.