Zabalza lamentó la lesión del Chimy y la obligación de jugar sin público

Pedro Mari Zabalza, reconocido con el premio 'Fermín Ezcurra 2020' por su contribución a la historia del osasunismo, declaró que tanto la lesión de Chimy Ávila como los partidos a puerta cerrada que deberán jugar los rojillos en El Sadar son dos golpes importantes a los que el conjunto navarro deberá reponerse.

Con la concesión de este premio, la Federación de Peñas de Osasuna quiere rendir un homenaje al que fuera jugador y técnico rojillo por su aportación a la historia del club. Coincidiendo con el reconocimiento, Zabalza rememoró en una entrevista concedida a 'EFE' momentos de la historia de Osasuna y analizó la situación actual.

Respecto al premio, dijo estar contento por recibir un galardón que lleva el nombre del que fuera presidente de la entidad rojilla Fermín Ezcurra, una persona muy importante que creó los cimientos sólidos del club y que por ello todos los osasunistas. "A veces me encontraba con gente y me llamaban Ezcurra, y a pesar de que nos llevábamos bastantes años la gente nos relacionaba", recordó el ex entrenador.

Destacó la rareza a la que se está enfrentando un mundo del fútbol sin aficionados en las gradas, además de valorar como una gran suerte el hecho de seguir los partidos desde la televisión. "No cabe duda de que el fútbol es para estar en el estadio y los propios jugadores tendrán una sensación muy rara", anotó el navarro sobre la situación generada a raíz de la COVID-19.

El también ex jugador rojillo, rememoró un Osasuna-Real Madrid de la temporada 88-89, encuentro en el que se lanzó un petardo desde la grada a Paco Buyo, un incidente por el que los rojillos se vieron obligados a disputar el resto del partido a puerta cerrada en La Romareda.

"Tuvimos que jugar en Zaragoza sin gente y la verdad que fue una sensación muy rara y a la que los futbolistas no estaban acostumbrados", comentó el ex jugador del Barcelona y del Athletic Club.

El internacional por España en siete encuentros mencionó la comunión con la que contaba la primera plantilla actual con la grada de El Sadar antes del parón porque el equipo se lo ha ganado a pulso después de realizar una notable liga por el momento.

Zabalza recalcó la fortaleza de un equipo con las ideas claras más allá de individualidades como el Chimy Ávila, un jugador que "contagia al resto su agresividad". "Vamos a tener un estadio de Primera División, algo que corresponde al club y que se plasmará todavía mejor con el empuje del público", agregó Zabalza, quien sigue la estela de Enrique Martín Monreal en los premios.

"No recuerdo haber bajado al Sadar con la confianza y la tranquilidad que da esta temporada, da gusto ver al equipo", opinó. "Osasuna está dando la talla en Primera como todos esperábamos", sentenció.