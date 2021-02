Zaha quiere irse del Crystal Palace: "Me gustaría ganar títulos"

La segunda etapa de Wilfried Zaha en el Crystal Palace se está agotando. Al menos eso es lo que siente el marfileño, que en una entrevista para el 'Financial Times' reconoció que busca salir del conjunto londinense a final de temporada.

Recalca Zaha su compromiso, pero después de tantos rumores, entiende que debe cambiar de aires para dar un salto a su carrera. A sus 28 años, poco tiene que ver con el chaval que fracasó en el Manchester United.

"Llevo en el Crystal Palace desde que tenía ocho años y siempre lo he dado todo por el club, nadie puede decirme que no. Cualquiera que me conozca sabe que soy muy ambicioso, en cuanto me pongo la camiseta del Palace doy el 150% en cada partido", se defendió Zaha.

"Pero la cuestión es que soy ambicioso, sí, y siempre he querido jugar al más alto nivel. Me gustaría ganar títulos y decirles a mis hijos que he ganado esto o lo otro", continuó el marfileño, relacionado con clubes como PSG, Milan o Borussia Dortmund en los últimos tiempos.

"Insisto en que me entrego al máximo, pero siempre he sido ambicioso y si tengo oportunidades de salir, las tendré en cuenta", recalcó Zaha, que da un aviso claro a su club.