Zambia y su amor-odio por el 18 ya tiene documental

Pocas historias hay que toquen tanto la fibra como la de Zambia. Un combinado nacional luchador y soñador a parte iguales.

El relato de Zambia ya tiene documental. 'Rakuten TV' le ha puesto el nombre de 'Eighteam' porque el 18 (eighteen en inglés) marcó a esta humilde Selección.

En 1993, Zambia buscaba un lugar en el Mundial de 1994 de los Estados Unidos. Tenían partidos contra Marruecos y Senegal, como bien recuerda 'Marca'.

El 29 de abril, un avión militar debía salir desde Gabón. Lamentablemente, nunca llegaría a su destino. El mejor aeroplano se reservó para el gobierno. Los jugadores viajaban en otro que, apunta la fuente citada anteriormente, no estaba en las mejores condiciones. Después de tres intentos para que el avión despegara, sucedió la tragedia: acabó en el mar. 18 jugadores perdieron la vida.

En ese vuelo no iba Kalusha, la estrella de Zambia. Esa tragedia le marcó para siempre. "No hay día en que no piense en ello. Me dije que jamás volvería a celebrar un gol", dijo Kalusha en declaraciones recogidas por 'Marca'.

18 años después de aquello, el destino le devolvió en parte su sonrisa a Zambia. El combinado nacional se convirtió en campeón de la Copa África. Y lo haría, de nuevo, grabando ese 18 en su historia.

Costa de Marfil fue su rival en esa Copa África de 2012. El partido no se decidió en el tiempo reglamentario, ambos equipos se fueron a las penas máximas. Tras exactamente 18 lanzamientos, como no podía ser de otra forma, Zambia se proclamaba campeona de África y cerraba así el círculo de ese 18 que ha marcado su trayectoria.