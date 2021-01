Zaniolo, positivo en coronavirus en la Roma

Nicolò Zaniolo ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram que ha dado positivo en coronavirus en la última prueba realizada tanto a la plantilla como al cuerpo técnico.

El propio mediapunta italiano de 21 años se ha encargado de tranquilizar a sus seguidores confirmando que se encuentra bien y no presenta ningún síntoma, aunque, como es lógico, tendrá que permanecer aislado en su domicilio.

La Roma ha compartido a través de sus canales oficiales el mensaje que Zaniolo ha publicado en Instagram, enviando, al mismo tiempo, mucha fuerza a su jugador.

"Hola a todos. Desafortunadamente, he dado positivo en COVID-19 tras la última prueba realizada esta mañana. Estoy bien, no tengo síntomas, pero obviamente he comenzado la cuarentena de inmediato. Espero volver cuanto antes a los entrenamientos en Trigoria. Mientras tanto, animaré a mis compañeros desde casa", publicó Zaniolo.