Zapater opta por "hacer borrón y cuenta nueva"

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, ha señalado que la pasada temporada, en la que el equipo no pudo conseguir el ascenso tras los malos resultados cosechados después del parón por el coronavirus, había que "olvidarla y hacer borrón y cuenta nueva".

A este respecto, en una rueda de prensa telemática, ha añadido que la ilusión nunca hay que perderla y que tienen que pensar que "éste será el año".

El centrocampista ha desvelado que el equipo maño está intentando adaptarse a la convivencia en el vestuario porque ha habido jugadores que se han marchado y otros que han llegado nuevos, aunque ha lamentado que por las medidas de seguridad debido a la pandemia de la COVID-19 prácticamente no se da ningún tipo de convivencia.

El jugador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ha explicado que la semana de trabajo con la que ha comenzado el Real Zaragoza está siendo "intensa y dura" físicamente.

"Es todo un poco especial y nos tenemos que adaptar tanto a seguir jugando sin público como a los nuevos compañeros. Estamos empezando a conocer lo que quiere el entrenador de nosotros pero hay que formar un equipo", ha apuntado.

Zapater, que disputó los últimos partidos de la pasada temporada tras superar una lesión de rodilla que le tuvo muchos meses apartado de los terrenos de juego, ha comentado que esos últimos encuentros le sirvieron para ver cómo estaba y sentirse realizado.

"Tengo que ir día a día, disfrutar y ponerme en forma aunque estoy sufriendo bastante. La rodilla no me molesta y estoy muy contento y no tengo ningún problema", ha asegurado. El medio centro, de 35 años de edad, ha desvelado que intenta vivir el día a día y no piensa si ésta temporada que está a punto de comenzar puede ser la última.

"Todo el mundo mira el DNI, es ley de vida, pero si te tomas el año como el último no sé si puede ser bueno o malo. Siempre me he planteado que cada día tengo que demostrar que puedo llevar esta camiseta. No sé si será mi último año o en mayo seguiré", ha apuntado.

Sobre la atípica situación de que el Real Zaragoza, junto a los equipos que disputaron la Promoción de ascenso, empezará la competición más tarde tras haber tenido menos tiempo de pretemporada, ha indicado que es una circunstancia "nueva".

"Es parecido a lo que ocurrió durante el confinamiento. No se sabe si apretar mucho físicamente va a ser bueno o no con tantos partidos y ahora viene a ser lo mismo. Nunca se ha dado que comience la temporada tan tarde y en un momento físico que no se sabe dónde está. El tiempo dirá y en los primeros días se verá cómo estamos. Debemos intentar que eso no sea un excusa para llegar a los primeros partidos y competirlos", ha destacado.