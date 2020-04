Zapater puso de ejemplo el parón del fútbol ruso

El capitán del Zaragoza, Alberto Zapater, ha señalado que ahora mismo no sabe en qué plano puede estar el fútbol para muchas personas porque está muriendo mucha gente y que, seguramente, "ni estará en sus cabezas".

"Vamos a ver si se soluciona esta situación no solo en España, sino en todo el mundo. Hay que hacer todo lo posible para que esto pase. Se están viviendo situaciones irreales. No te crees lo que está pasando y hay días que estás bajo y otros lo ves positivo", ha señalado en declaraciones a la página web del club.

El jugador del conjunto aragonés ha indicado que cuando esta situación termine posiblemente a muchas personas se les olvidará, pero que ya "nada será igual" y que se valorarán cosas a las que antes no se les daba importancia. A este respecto, ha puesto como ejemplo algo tan sencillo como "tomarse un café con los amigos".

Zapater ha explicado que la situación que se está viviendo es "trágica" y que cuando afecta a familiares cercanos o a familiares de amigos todavía más.

"Tengo un familiar en Madrid, que es donde la cosa está peor, y conozco casos de familiares de amigos cercanos que han fallecido. Además, a eso se añade que no te puedes despedir de los seres queridos. Cada día hay 800 ó 900 fallecidos y 800 ó 900 familias que no se pueden despedir", ha lamentado el centrocampista.

El jugador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), ha desvelado que en estos momentos piensa en su madre, sus tíos o sus suegros y que, al menos, le consuela saber, como padre, que los niños "no son tan vulnerables".

El jugador del conjunto blanquillo ha comentado que la situación de confinamiento que se vive le permite ver más a su familia después de un tiempo en el que no ha podido hacerlo porque ha tenido que seguir el proceso de recuperación de su operación de rodilla en Barcelona.

Como la mayoría de deportistas con hijos, aprovecha para ayudarles con los deberes y también, además de entrenarse en casa con las directrices que le marca el cuerpo técnico, hace videollamadas a amigos y familiares a la espera de que todo se normalice.

"Menos mal que tenemos internet, porque si no todo el mundo estaría hundidísimo porque todos lo utilizamos para comunicarnos", ha destacado.

El mediocentro ha querido mandar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que lo están pasando mal tanto porque les ha tocado vivir el fallecimiento de algún familiar o amigo como de aquellos que lo están pasando mal económicamente.

Con respecto al fútbol, Zapater cree que si se llega a jugar será sin público y que la vida normal con aglomeraciones "tardará en llegar" porque todavía no hay una cura para el conoravirus.

"Será un escenario posiblemente sin nuestra gente, pero con la ventaja de ser segundos. Va a ser todo muy diferente, como jugar con temperaturas no habituales porque habrá que hacerlo en un momento en el que no se suelen disputar partidos pero habrá que adaptarse y mi ilusión es que se pueda jugar", ha resaltado.

Sin embargo, la experiencia que vivió cuando jugaba en Rusia, con un parón en invierno de un mes, le hace aventurar que será "otro escenario".

"A mí en Rusia me mató. Me cortó todo, la preparación física y lo mental porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a un parón así y ahora le va a pasar a todo el mundo. Si se vuelve a jugar será como una nueva temporada porque entrenarse en casa no tiene nada que ver", ha asegurado.

Sobre la rebaja en los sueldos de la plantilla del Real Zaragoza que comunicó el club este jueves, ha mencionado que se ha hecho un esfuerzo por todas las partes y que es "lo que tocaba" dada la situación mundial y que toca asumirlo "aunque no entraba en los planes de nadie".

"Hemos intentando ser honestos y transparentes y creo que hemos llegado a un acuerdo que para todos es el mejor", ha subrayado.