Zaragoza y Mallorca, dos históricos con distintas necesidades

La crisis del Zaragoza, que suma cuatro jornadas seguidas sin ganar y con tres derrotas en ellas, se encontrará mañana con la ambición del Mallorca de alcanzar el liderato, avalado por encadenar ocho jornadas invicto.

Con un punto de doce posibles; sin tomar todavía el pulso a la competición y con sensaciones que son más propias de un equipo que lucha por no descender y no del que busca el ascenso, el Zaragoza comenzará a tener la espada de Damocles sobre su cabeza si no es capaz de ganar al Mallorca.

El horizonte de luchar por el ascenso cada vez queda más lejos, no solo por los resultados sino por el pobre juego y la sensaciones de un equipo que lejos de mejorar con el paso de las jornadas, como se esperaba después de haber comenzado la Liga más tarde por la disputa de la última promoción de ascenso, continúa con los mismos defectos y sin que se pueda atisbar un cambio cercano en el tiempo.

De hecho, y aunque le resten por disputar los dos partidos aplazados (Girona y Almería), la clasificación actual es preocupante porque tiene la misma puntuación que la zona de descenso y no ganar este domingo dejaría al club pensando más en salir del pozo que en utopías de ascenso y al técnico Rubén Baraja en un posición muy debilitada

Para ello necesitará una mejoría general, en ataque, porque genera pocas oportunidades de marcar, y en defensa, donde le falta solidez.

El técnico vallisoletano contará con las bajas ya conocidas de Vigaray, Jair y Adrián. Además, el colombiano Juanjo Narváez tuvo que ser sustituido frente al Mirandés el pasado jueves por una sobrecarga y podría darle descanso de inicio para prevenir una lesión.

Es posible que Baraja introduzca modificaciones respecto al once inicial que jugó en Anduva.

El delantero esloveno Haris Vuckic sentará al uruguayo 'Toro' Fernández y al timón del equipo volverá Iñigo Eguaras. También podría haber cambios en las bandas con las entradas de Luca Zanimacchia y Jannick Buyla, lo que implicaría retrasar a Pep Chavarría al lateral izquierdo dejando a Carlos Nieto en el banquillo.

El Mallorca estará enfrente animado a mantener la imbatibilidad en las salidas tras dos empates ante el Espanyol (0-0) y Mirandés (0-0) y dos victorias frente al Lugo (0-1) y Alcorcón (0-2).

Tercero con 18 puntos, a dos del líder el Espanyol, los números que está firmando el grupo de Luis García son los mejores de los últimos años.

El Mallorca no pierde desde la primera jornada (0-1 ante el Rayo Vallecano). Desde entonces ha encadenado buenos resultados apoyado, sobre todo, en la solidez de su defensa.

El guardameta Manolo Reina estuvo 737 minutos sin encajar un gol, racha que rompió la pasada jornada el ex mallorquinista Pablo Chavarría, autor del gol del Málaga que cayó 3-1 en el Visit Mallorca Estadi.

Las rotaciones funcionan hasta ahora en el conjunto bermellón y es probable que continúen en La Romareda. García recupera al centrocampista ghanés Idrissu Baba y al delantero brasileño Murilo de Souza, bajas por molestias físicas en los dos últimos partidos; en cambio, el delantero Álex Alegría, con un golpe, no viajará a Zaragoza.

El entrenador madrileño podría repetir el once de la pasada jornada con algunas variaciones para afrontar en La Romareda el tercer partido en seis días después de los jugados el lunes y el jueves en Alcorcón y Palma.

Alineaciones probables:

Zaragoza: Cristian Álvarez; Tejero, Atienza, Guitián, Chavarría; Jannick, Eguaras, James, Zanimacchia; Bermejo y Vuckic.

Mallorca: Reina; Joan Sastre, Valjent, Raíllo, Cufré; Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla, Lago Junior; Mboula, Marc Cardona.

Árbitro: López Toca (Comité Cántabro).

Campo: La Romareda.

Hora: 16.00h.