Zárate pasó revista a sus entrenadores en Boca

Mauro Zárate es uno de los hombres de moda en Boca Juniors. Y es que todo apunta a que el talentoso futbolista argentino continuará vistiendo la camiseta del 'Xeneize'.

El jugador, además, habló en medio de todo el lío provocado por la pandemia y su continuidad en el club y aprovechó para relatar cómo ha sido hasta el momento su paso por Boca.

El ex de Vélez hizo especial énfasis en su relación con los distintos entrenadores que le han dirigido en el cuadro de La Bombonera: Russo, Alfaro y Schelotto.

"Gracias a Miguel pude hacer un cambio en lo personal en mis inicios y eso me hizo tener la carrera que tuve. Era un pendejo de mierda, un desastre. Y me lo hizo notar", explicó en 'TyC Sports' sobre el primero, que ya le dirigió en el club de Liniers.

Zárate también tuvo buenas palabras para un Gustavo Alfaro que salió por la puerta de atrás de la entidad. Pese a ello, el argentino defendió al preparado a capa y espada.

"Con Gustavo tuve uno de los mejores momentos en Boca. Había algunos puntos en los que tal vez no estábamos de acuerdo, y se lo dije. Pero después muy bien, nunca hubo problema ni roces ni nada", explicó antes de analizar su relación con el 'Melli'.

"Mi relación con Guillermo es muy buena. Aunque no me tocó jugar en la final de la Libertadores, soy un agradecido porque me hizo vivir todo esto que estoy viviendo en Boca", sentenció al respecto sobre el actual entrenador de LA Galaxy.