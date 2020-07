Zárate se bajó el sueldo y rechazó otras ofertas para renovar

Zárate se ha ganado el cariño de la afición de Boca. No solo renovó su contrato con el club, sino que lo hizo aceptando una bajada de sueldo importante, según 'Goal', y habiendo rechazado antes ofertas de otros equipos, tal y como él explicó en 'Radio La Red'.

Se desconoce de cuánto ha sido la reducción de emolumentos a la que se ha sometido el futbolista para estampar su rúbrica, pero la fuente antes mencionada indica que no fue nada desdeñable. Se trata de un gesto que deja claro que él quería seguir en el plantel.

"Creo que, después de esto, solo jugaría afuera. En el país, no jugaría en ningún lado. Tenía varias ofertas, pero decidí quedarme a cumplir el sueño y lograr la copa", contó el futbolista. De sus palabras también se extrae su gran fidelidad: no jugará en otro club de Argentina.

También analizó su mal rollo con los fans de Vélez: "Me dio mucho y yo también le di un montón. Regresé y lo dejé en Primera. Yo me hago cargo de lo que dije, pero la palabra traición no da. Lo dijo un familiar mío, imagínate si no lo va a decir la gente. Traición es otra cosa".