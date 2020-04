Zaza recaudó 64.000 para la lucha contra el coronavirus

Son muchos los futbolistas que están llevando a cabo acciones solidarias respecto al coronavirus. Zaza es uno de ellos. 'Il Corriere dello Sport' informó de que ha recaudado 64.000 euros para la lucha contra la pandemia. Lo hizo dentro de la campaña "Jaque mate al coronavirus".

Este dinero se repartirá al personal sanitario de Italia para reforzar sus infraesctructuras y sus recursos. También podría utilizarse para comprar material necesario para que los trabajadores lleven a cabo sus obligaciones con más protecciones y más calidad.

Italia es de los países a los que más ha afectado la pandemia. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 139.422 contagiados a 8 de abril. Se trata del tercer país con más casos solo por detrás de España y Estados Unidos.

Estas cifras no hacen sino confirmar que es necesaria una inyección de capital en la nación para que al personal sanitario no le falte de nada. En caso de que no cuente con los recursos necesarios, los hospitales podrían colapsar o los trabajadores podrían quedar expuestos.