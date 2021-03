Zé Gomes, de pretendido por el Barça a exiliado a Bulgaria

Lo tenía todo para ser uno de los futbolistas más destacados de la actualidad, pero en algún momento todo se torció. El Benfica se opuso a su salida y su irrupción en la élite nunca ocurrió. Zé Gomes pasó de sonar para el Barcelona a tener que buscarse las castañas en el fútbol búlgaro.

Nunca llegó a asentarse en el primer equipo, y eso que lo tenía todo para marcar una época. Zé Gomes, 'MVP' del Europeo Sub 17 con 16 años recién cumplidos, vio truncada su carrera. 'AS' señala directamente al Benfica como responsable, pero es algo imposible de monopolizar.

Dicen que el Benfica tenía una jugosa oferta del Barça. Por aquel entonces el Barça B necesitaba fichajes, y entre los elegidos estaba Zé Gomes, pero el cuadro lisboeta se cerró en banda a su marcha.

Quería el Benfica, como siempre, hacer negocio con sus grandes promesas. Pero en este caso le salió mal. Zé Gomes, por el motivo que sea, pinchó. Nunca llegó al nivel que prometía en aquel Europeo en el que se proclamó campeón con Portugal.

Apenas jugó cuatro partidos con el Benfica. Apenas 28 minutos de juego, incluidos ocho en la Champions, eso sí, en la 2016-17. Aguantó dos temporadas más, alternando el filial con el Sub 19 que disputaba la Youth League.

Y en la 2019-20 se fue cedido al Portimonense, donde tampoco cuajó. Su estrella se había apagado. La segunda mitad de la temporada se fue más lejos: al Legia de Gdansk polaco.

Este curso lo empezó de nuevo en el filial del Benfica, pero en enero llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato, y se fue a un destino aún más lejano, a la Liga de Bulgaria.

El Cherno More de la costera localidad de Varna le dio acomodo, y ahí este delantero portugués, nacido en Guinea-Bissau hace ya 21 años, casi 22, parece haber encontrado su sitio en el mundo.

"Me entrenaba con los mayores, incluso recibí una oferta del Barcelona, pero el Benfica la rechazó y me dijo que me iba a imponer en el primer equipo. Esperé mi momento, pero solo jugué durante cinco minutos en un partido y no tuve las oportunidades que quería. Jugar solo para el filial del Benfica no era lo que quería. No quería quedarme en Lisboa", explicó, al portal 'Gong'.

Se lanzó de cabeza a por esta oportunidad. "Cuando llegó la oportunidad en Varna, decidí aprovechar el nuevo desafío. Sucedió muy rápido, en solo dos o tres días. El entrenador me contó su idea. Me gustaron sus ideas y opiniones sobre el fútbol, así como el proyecto del club y dije que sí", reveló.

"Allí jugaban un fútbol directo y no podía crecer, mientras el Cherno juega como el Benfica, con muchos más pases, es una buena oportunidad; en el Benfica estaba acostumbrado a jugar con el balón, a tenerlo mucho y a correr poco. En general, me gusta este campeonato", añadió, al respecto de su paso por el fútbol polaco.

Veremos si 'Zégol', como se le llegó a conocer cuando era una promesa de nivel mundial, remonta el vuelo en el fútbol búlgaro o si acaba condenado al olvido, preguntándose qué hubiera ocurrido con su carrera si el Benfica no le hubiera cortado las alas.