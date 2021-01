Zidane al fin le tiende la mano al banquillo

Zinedine Zidane se está resistiendo esta temporada a las rotaciones. El entrenador francés apostó, sobre todo durante la primera parte de la campaña, por una alineación tipo que ha ido repitiendo incluso cuando apenas había dos o tres días de descanso entre los partidos.

Pero, poco a poco, el técnico del Real Madrid parece que comienza a alternar a varios futbolistas en la formación inicial, aunque por el momento siempre ha mantenido el bloque y solo uno o dos jugadores han ido rotando.

Este sábado, frente al Celta de Vigo, 'Zizou' agotó los cinco cambios y, aunque pueda parecer un dato menor, el entrenador madridista no lo había hecho en ninguno de sus ocho anteriores compromisos, como apunta el diario 'AS'. De hecho, ante el Sevilla solo realizó una sustitución: Marco Asensio, por Rodrygo Goes.

Además, Zidane es el segundo entrenador de LaLiga Santander que menos modificaciones realiza, con una media de 3,59 cambios, como indica el diario citado anteriormente, solo por detrás del técnico del Getafe, Pepe Bordalás.

Y aunque aún faltan hechos para comenzar a hablar de las rotaciones en el Madrid, las decisiones de 'Zizou' sirven para que algunos jugadores como Luka Modric, Toni Kroos o Ferland Mendy, tres de los jugadores con más minutos en las piernas, comiencen a disfrutar del -necesario- descanso.