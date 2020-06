Zidane baja de la nube a Asensio

La euforia desatada después del regreso con gol de Marco Asensio ante el Valencia fue frenada por el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que recordó que llevaba más de diez meses fuera de los terrenos de juego y ahora "hay que ir tranquilo después de una lesión grave".

Zidane fue claro cuando fue preguntado por Asensio y puso freno a su continuidad en competición. Feliz por su regreso pero con cautela para evitar lesiones si juega más de lo que considera más que necesario.

"Marco está aquí con nosotros, el otro día entró y me alegro de lo que pasó pero hay que ir paso a paso", advirtió Zidane. "Tenemos tiempo, no hay que pensar que ya tiene que jugar todos los partidos siempre. Hay que ir tranquilo después de una lesión grave, paso a paso como estamos haciendo y con tranquilidad", añadió.

Resaltó el técnico madridista la importancia de la aportación al equipo de Asensio y dejó claro que contará con él en más partidos, pero de sus palabras se extrae que en la 'final' liguera que encara el Real Madrid en San Sebastián no participará.

"Con Asensio estamos todos contentos de su aportación y por supuesto que va a contar en el final de temporada, pero también quiero recalcar que tenemos que ir tranquilos. Eso no quiere decir que no tengamos ambición, él el primero, pero no quita que ha estado diez meses fuera y es mucho tiempo", sentenció.