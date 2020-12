Zidane confía en que el Atleti pinche: "Todos van a perder puntos"

No son pocos quienes creen que el Real Madrid, con empates como el que protagonizó ante el Elche, no logrará ser campeón de Liga frente a un Atlético que no está fallando prácticamente nunca. Zidane analizó esta circunstancia en su comparecencia posterior al duelo contra los franjiverdes.

"Sí, no falla. La Liga es muy larga, falta mucho. Todos los equipos van a perder puntos. Tenemos que seguir a lo nuestro, seguir peleando, puntos vamos a perder y por eso hay que seguir. Venimos de muchos partidos buenos, con buenos resultados, hoy hubo un parón pero tenemos que seguir", dijo sobre los 'colchoneros'.

Sobre las sensaciones del equipo en general, analizó: "No son buenas. Hemos tenido ocasiones para matar el partido, pero es así, cuando han metido ellos el gol se han metido atrás y ha sido muy complicado. Antes tuvimos ocasiones para marcar el segundo, no lo hicimos y esto es el fútbol".

¿Pudo ser por un exceso de confianza? "No creo porque se sabía lo que se jugaba. Son tres puntos importantes en un campo complicado, pero en la primera parte había que marcar el segundo, que te permite tener un colchón. Pero cuando empatan se metieron atrás y ha sido más complicado. Hemos tenido ocasiones también pero no se ha podido".

Respecto a por qué hizo los cambios tan tarde, explicó: "Tienes que ser muy claro en lo que quieres. No estábamos mal y luego cambiamos al final. Cambiamos, pero no se ha podido. No hemos dado el plus, pero es así. Hay que seguir, son dos puntos perdidos si ves la primera parte, pero hay que seguir".

Y se centró en el plano táctico: "En la primera parte, hemos tenido muchas ocasiones para hacer el segundo gol. Cuando marcaron, ha sido un partido más complicado. Nos ha costado más la segunda parte. No puedo decir nada. Hay que seguir. Son dos puntos perdidos cuando veo la primera parte".

También se le preguntó por Hazard y Odegaard: "No está pasando nada con Odegaard. Hay que elegir. No pasa nada. Eden ha vuelto, necesita tiempo y jugar. Hay que ir poco a poco. Tuvimos la primera parte en donde había que meter el segundo gol, jugamos bastante bien, pero en la segunda nos ha costado más. Hay que seguir con lo que estamos haciendo porque queda mucho".

¿Qué le faltó a este Real Madrid para haber vencido al Elche? "Meter el segundo gol. En la primera parte, tuvimos ocasiones para meter el segundo gol y estar más tranquilo. Después, ellos nos empatan y no se ha podido. Han trabajado muy bien defensivamente".