Zidane confirmó la lesión de Carvajal y un golpe en Hazard

Zidane explicó que varios cambios han tenido que ser por problemas físicos. Uno de ellos fue Carvajal, que se marchó con el tobillo dañado, y el otro Hazard, con un golpe.

"Carvajal se dobló el tobillo y Sergio Ramos tenía molestias", dijo el entrenador del Real Madrid, que reconoció que su plantilla se relajó en una segunda mitad en la que el Eibar marcó.

Sobre Hazard aseguró que "su cambio no ha sido pactado". "Se sabía que le faltaría un poco de ritmo si jugaba todo el partido, pero jugó una hora bien. Le han dado un buen golpe y fue un susto, pero es el fútbol. Al descanso dijo que estaba bien y estaba contento de no tener miedo pese al golpe", añadió.

Habló Zidane de la carga de partidos: "El calendario es el que es. Tenemos una buena plantilla y es normal lo que le ha pasado a Carvajal y a Marcelo. Lo bueno es que podemos hacer cinco cambios. Ahora a descansar bien y a pensar en el próximo partido.

Otro de los nombres propios fue el de Bale, que salió en la segunda mitad. "Todos los jugadores son importantes. Siempre pasa lo mismo, voy a contar con todos. Nos quedan diez partidos y luego la Champions, voy a necesitar a todos", apostilló.

"Es algo diferente, hay que adaptarse. Empezamos muy bien, pero en la segunda parte nos ha costado. Hubo un poco de todo y no estuvimos acertados. Me quedo con la primera que fue muy buena, muy contundente", declaró.

Uno de los jugadores que no disputó un minuto fue Asensio, pero no preocupa al francés. "Estamos encantados de tenerle a nuestra disposición otra vez y le voy a utilizar. No ha podido, pero hay más partidos", explicó.