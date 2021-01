Zidane, contento con Hazard: "Poco a poco, hay que tener paciencia"

Hazard volvió a estar en el campo en el duelo del Real Madrid contra el Celta y Zidane analizó su trabajo en su comparecencia posterior. El técnico dejó claro que hay que ir poco a poco con él y que le encantó el trabajo del equipo en líneas generales y colectivas.

"Hay que recuperar sensaciones poco a poco, tener paciencia con él", aseveró tras preguntársele sobre el belga. "Están todos ahí. Tengo que elegir, pero todos los jugadores transmiten buenas sensaciones. El éxito es del equipo", añadió después de que se le planteara el gran partido de Lucas y Asensio.

"Carva ha tenido una molestia y creo que es poca cosa y mejor no arriesgar. No es mucho. Y me alegro por Asensio. Ha tenido una lesión importante y ahora está mucho mejor y cada vez mejorando", dijo además, dando detalles acerca del lateral. Su respuesta a si Benzema necesita descanso: "No creo, lo vi bien. Hay que darle minutos a otros. Ya está, nada más. Estamos todos en el buen camino y hay que seguir".

"No es que me guste tanto a mí, es que lo está haciendo muy bien. Es muy fiable, muy metido y me alegro por lo que está haciendo. Y dicho eso, es siempre una cuestión de equipo. Hoy, hemos jugado muy bien. Siempre sumar y no es fácil. Estamos todos contentos", aseguró respecto a Lucas Vázquez.

"Hicimos un partido completo. Controlamos muy bien el partido. Hemos tenido equilibrio defensivo y hemos hecho muy bien recuperar el balón arriba. Metemos el primero de contraataque y, desde entonces, controlamos el partido", comentó en un plano más grupal.

"Las sensaciones son buenas, incluso en el partido del Elche, pero, cuando no metes el segundo, hay riesgo. Hay que seguir, esto es largo. Van a estar todos ahí (los rivales directos). Esto va a ser largo. Vamos a seguir con lo que hacemos y controlar lo que podamos controlar", concluyó.