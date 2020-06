Zidane defendió al árbitro: "Lo han visto con el VAR"

Zidane ya sabía a lo que se exponía ante los medios tras la polémica que se dio sobre el césped del Reale Arena. Y el técnico no dudó en defender la labor de Estrada Fernández: "Los árbitros hacen su trabajo como siempre y es una labor difícil".

"No hay que hablar cuando las cosas te van bien o mal, es muy complicado para ellos y son jugadas que han visto con el VAR. Es normal que pasen estas cosas en el partido", dijo en 'Movistar+'.

El triunfo y recuperar el liderato de LaLiga Santander no cambia nada Zidane que asegura que el título se decidirá en la última jornada. "No cambia absolutamente nada, tenemos ocho finales y hay que seguir porque esto no se acaba la próxima jornada. Va a ser así hasta el final"

"Lo más importante es la victoria, los tres puntos en un campo difícil ante un rival complicado. Hemos sufrido hasta el final, me quedo con la victoria en un partido difícil pero es lo que hay en esta liga en la que no hay partido fácil", afirmó.