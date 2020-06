Zidane desempolvó a James ocho meses después

Novena titularidad la que cumplía James Rodríguez ante la Real Sociedad. Hasta ahora, el colombiano había jugado cuatro veces de inicio en Liga, una en Champions y tres en Copa del Rey.

No figuraba como titular en el torneo doméstico desde aquel 1-0 ante el Mallorca, allá por el mes de octubre de 2019, que le acabó pasando factura a más de uno. James, junto a Jovic u Odriozola, entre otros, no salieron bien parados de la derrota. De hecho, el '16' no volvió a jugar en Liga hasta este domingo, ya que solo participó en partidos de Copa y Supercopa de España.

Por eso llamó mucho la atención la inclusión del futbolista del Real Madrid en el once. Pero más todavía extrañó al tratarse del partido, hasta la fecha, de mayor dificultad y transcendencia. Ni más ni menos que un liderato en juego. Y Zidane le dio el empujón que el jugador llevaba esperando mucho tiempo.

La confianza en el 'cafetero' duró 78 minutos. En esa casi hora y 20 minutos, el colombiano dejó un buen trabajo posicional y de orden, si bien anduvo algo falto de chispa y opciones en lo que a elaboración y participación ofensiva se refiere.

James ocupó el perfil derecho de la medular. Este rol quedaba lejos de posiciones más ofensivas y preciadas para el futbolista y le hizo trabajar mucho en tareas defensivas. Además, Monreal ahogó las subidas del '16' y le exigió en las suyas propias.

Zidane se dio cuenta del bloqueo y quiso permutar a Valverde con el colombiano. Este pasó a una ubicación más central y ayudó al equipo en la salida de balón. Pero las circunstancias del partido le impidieron merodear el área y darle libertad a su zurda.

Con los 78 minutos sumados, James ya acumula 729 en los 14 choques oficiales que ha disputado con el Real Madrid. Un gol y dos asistencias es su bagaje ofensivo.