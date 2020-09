Zidane desgrana el estreno como local del Madrid

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa telemática previa al partido de Liga del Real Madrid frente al Valladolid, que se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano: "Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Sabemos que son partidos complicados y un rival complicado. Un equipo que tanto en casa como fuera va a venir a molestarte y lo que tenemos que hacer es jugar bien desde el minuto uno hasta el final. Para seguir con lo que hicimos el año pasado hay que tener la misma motivación, determinación y entrega de todos. Estamos en casa y lo que queremos es llevarnos el partido".



"Tenemos muchos recursos. Tengo una plantilla motivada y que siempre quiere ganar. Sabemos que debemos y podemos mejorar y es lo que queremos. Mejorar entrenando y luego utilizar a los jugadores en el momento puntual. Estamos en ello. Hay que estar tranquilo con estas cosas. Sobre todo nosotros dentro, porque evidentemente fuera es otra cosa".



¿Está el equipo en un momento óptimo?

"Es una buena pregunta. Hemos tenido tres semanas, no hemos tenido muchos partidos, solo un amistoso. Hay que estar tranquilos con lo que estamos haciendo y no es una temporada rara. Es lo que hay. Hay que estar preparados siempre".



Críticas al VAR

"Como acabas de decir, son críticas a los aciertos. Yo no voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer porque en cada partido puede pasar de todo. Nunca van a cambiar las cosas. Nosotros ¿qué podemos hacer? Centrarnos en nuestro trabajo. Lo que me gusta es pensar en el partido de mañana. Mis jugadores lo que quieren es esto, pensar en los partidos, porque el resto no lo controlamos. No estoy enfadado. Cada uno puede opinar y va a seguir opinando. Lo único que digo porque es la verdad es que criticaron a los aciertos porque el otro día es lo que pasó. Nada más".



Dibujo con dos delanteros

"Lo más importante es el equilibrio del equipo. El dibujo no. No sé si sabéis lo que hago yo en los partidos porque como opináis cosas distintas… Al final es la animación del equipo, cuando tenemos el balón y cuando no. Eso es importante. Luego jugamos con dos arriba como el otro día o con un jugador por fuera. Cuando juegas con tres arriba no está en mi cabeza que el jugador se tenga que quedar en la banda. Podemos cambiar muchas cosas porque tenemos muchos recursos y yo estoy ahí para utilizarlos. Hay que tener en cuenta todo. Los jugadores que están aquí están entrenando bien y es lo que me interesa. Tengo un partido mañana y los jugadores también. Están concentrados en el partido de mañana”.



Mejor plantilla que el año pasado

“Eso es como siempre. Cada uno puede opinar, sí. Para mí siempre tengo los mejores. Pase lo que pase, yo tengo a los mejores. El Madrid siempre es así. Por eso digo que hasta el 5 está abierto el mercado, pero muy contento con lo que tengo. Al final somos ya muchos. ¿Vas a meter más gente aquí? ¿Para qué? Ya es liante para ser un equipo, porque son muy buenos todos y puedo elegir con todos. Estoy contento, de verdad”.



“Estas preguntas me hacen reír. Esto es el, ¿sabes?. Al final, como te he dicho, opinar es fácil. Yo estoy aquí todos los días con los jugadores, y lo que tenemos que hacer es pensar en lo que estamos haciendo. ¿Que va a jugarel 34% de los partidos? ¿Y el otro el 32 y el otro 31%? Esto no va a cambiar. Yo voy a contar con todos, pero siempre están los que juegan más y los que juegan menos".“Quiero ganar todos los partidos y todas las cosas que nos tocan. Los jugadores tienen que estar preparados y lo de fuera no ayuda. Si tienes una plantilla de 25 vas a meter a 11. No hay que dar más vueltas. Todos quieren más continuidad. Todos los jugadores quieren jugar más yestá aquí para intentar jugar todos los partidos que hay. Luego depende del entrenador, que elige, y dentro de esta plantilla grande y buena estoy contento con Vini. Lo que tenemos que hacer es estar centrados en prepararse bien"."Lo veo muy cerca.y la única cosa es que sabemos que no ha entrenado mucho hasta ahora. Es lo único. Está entrenando con regularidad con nosotros y está bien. Luego veremos cómo lo vamos a hacer. Él lo que quiere es jugar y que no se resienta de su molestia. Es lo más importante porque la temporada es muy larga"."Ha vuelto y creo que nunca ha perdido su nivel.ante el City y yo soy su entrenador y me quedo con la temporada que hizo y con su reacción y el partido que ha hecho este fin de semana. Esto demuestra que es un gran jugador y el equipo que tenemos, porque nunca es fácil jugar en el. Nos da igual lo que se pueda decir. Siempre tienes competencia y hay que ser bueno. Lo que yo valoro es la determinación y motivación que tienen para hacerlo bien y volver a ganar y concentrarse para hacer las cosas bien"."Ni te voy a contestar. Aquí estamos todos y luego veremos lo que va a pasar.que están aquí y tienen ficha. Y luego si hay un cambio, veremos"."Hay pequeños retos que nos metemos. Sabemos que laes larga, pero como tengo una plantilla que siempre quiere demostrar y ganar, esto es bueno y les ayuda a conseguir lo que queremos. No es fácil porque cada tres días tienes que demostrar y juegas contra un equipo que juega a mil por hora., pero nos gusta jugar contra equipos motivados. Jugando cada tres días no es fácil pero es lo que nos gusta a nosotros. Estamos contentos por poder jugar todos los partidos que nos tocan y la motivación los jugadores la tienen. Vamos a sufrir a lo largo de la temporada, seguro, pero esto es parte de la carrera del futbolista y hay que aceptar sufrir de vez en cuando en el campo, pero es lo bonito también".