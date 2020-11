Zidane destacó el sacrificio del Madrid para sumar tres puntos

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa tras la importante victoria del Real Madrid contra el Inter en el Di Stéfano.

El entrenador fue claro: “Ha sido un buen partido para nosotros. Metimos dos goles, presionamos arriba como queremos hacer. Es un partido de Champions, igualado y nos metieron el 2-1 muy rápido. La segunda parte ha sido con un poco más de dificultades, pero es normal con un rival como el Inter. Ha sido un muy buen partido. Era un encuentro para sumar tres puntos y los sumamos. Me alegro por los jugadores por el esfuerzo, hemos luchado hasta el final y nos merecemos nuestra victoria”.



“Me gustaría decir que nuestro partido en Alemania fue muy muy bueno. Empatar el partido era algo lógico y normal y es verdad que esta noche ha sido un encuentromuy igualado, pero creo que merecíamos ganar. En cualquier caso van a ser partidos muy complicados, no va a haber partidos fáciles. Es muy bueno haber podido ganar esta noche”.



Cambios

“Los cambios son para intentar aportar algo y al final es verdad que la jugada ha sido muy buena en nuestro tercer gol con Vini Jr. y Rodrygo, pero con todos. Había que sumar los tres puntos y con la aportación de Vini Jr. y Rodrygo, que ha marcado un gol muy bonito, hay que estar contentos por los dos y por todos”.



Sergio Ramos

“Nada más y nada menos que 100 goles. Sabemos el jugador que es Sergio y me alegro porque ha sido importante para nosotros, como siempre, con su gol. Es nuestro capitán, nuestro líder y claro que lo queremos para siempre. Además, es lo que está haciendo, demostrando que siempre quiere y no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo historia. Lo de Hazard es un golpe fuerte, pero como decías, es la otra pierna. No hay que preocuparse. Es un golpe, punto", aseguró.

"Marco y Eden sabemos que están en un momento donde tienen que trabajar porque Asensio sabemos todo el tiempo que ha estado fuera y Hazard también. Lo están haciendo bien, mejorar estamos mejorando todos y hay que seguir así. No hay que dar más vueltas. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo como equipo. En un partido de Champions hay que sufrir, pero al final conseguimos 3 puntos importantes para nosotros”, añadió.



Críticas

“El equipo tiene un carácter impresionante, personalidad y quiere mostrar que puede jugar bien, hacer bien las cosas. Lo de fuera, lo sabemos de toda la vida, no es bueno. Tú cuando me preguntas yo te contesto y te voy a contestar lo mismo. Estamos aquí para trabajar en equipo. Sabemos que vamos a tener dificultades todo el año para ganar porque no hay partido fácil. Yo no veo a ningún equipo ganar todos los partidos fácil, pero sabemos que cuando jugamos en equipo somos difíciles de ganar”, recordó Zidane.



Equilibrio

“Defensiva y ofensivamente siempre hay que tener un equilibrio y también hay un rival que es bueno. Lo han demostrado, al contraataque son muy buenos. Hace tres semanas estábamos hablando de que no metíamos gol y ahora que encajamos… Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando porque no es fácil conseguir las dos cosas, no encajar y marcar muchos goles”, incidió el francés.



Mensaje a Maradona

“Un mensaje de ánimo. Está clarísimo porque sabemos la persona que es, el jugador que ha sido. Acaba de hacer 60 años. Mucha gente le dedicó algo y yo también. Espero y ojalá que pueda ir todo bien, porque es lo que queremos para él y su familia”, decretó.



Dudas

“Nosotros estamos aquí, trabajamos y no creo que mucha gente dude de la plantilla. Tenemos que ir juntos y trabajar como equipo. Es lo que intentamos hacer”, finalizó el técnico.