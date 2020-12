"Zidane es un gran entrenador, pero el mejor es Pep Guardiola"

El ex presidente del Barcelona Joan Laporta le marcó un golazo por toda la escuadra a los que, junto a él, aspiran a alcanzar la presidencia del club en 2021 con el despliegue de una lona gigante en Madrid, junto al Bernabéu.

Una vez asentada la acción de márketing de su campaña, el antiguo máximo mandatario azulgrana pasó por 'A Diario', de 'Marca', para analizar este acto y otros detalles del presente del club azulgrana.

"Ha sido una acción de campaña que ha tenido su impacto. Tengo que felicitar al director de campaña, fue idea suya. Ha sido una acción bonita, desde la buena fe, tiene un punto de ironía, es simpática", comenzó Laporta, quien enseguida recordó grandes momentos para los 'culés' en Madrid: "He tenido recuerdos muy bonitos que he vivido en el Bernabéu. El 2-6, los aplausos de Ronaldinho, Xavi...".

Laporta insistió en recordar las elecciones de 2003, y el estado en el que estaba en aquel momento el club, para dar a entender que puede lograr volver a dar la vuelta a los malos tiempos. "En 2003, la situación también era muy delicada y conseguimos darle la vuelta. Dejamos un legado muy bueno en todos los sentidos", explicó.

El antiguo presidente azulgrana también se presentó en 2015, aunque no tuvo nada que hacer porque el equipo, con Bartomeu, había ganado el triplete. Piensa que las cosas son distintas ahora: "En el peor escenario, saqué un muy buen resultado y ahí empezó mi campaña de 2020. Me gusta ganar y tengo una propuesta en base a mi experiencia para cambiar la dinámica que vive el club".

Pep Guardiola fue protagonista en su entrevista. Aunque valoró a Zidane, aseguró que sigue quedándose con el que fuera su segundo técnico al frente del Barcelona tras Frank Rijkaard: "Para mí, es el mejor entrenador del mundo. Zidane es un gran entrenador y tiene la fuerza de toda su historia como futbolista. Me da la impresión de que sabe tratar a sus jugadores. Pero Pep tiene una magia especial".

Por último, Laporta no esquivó el tema más caliente para todos los candidatos, la continuidad de Leo Messi: "Vamos a utilizar todas nuestras artes para que Messi se quede con nosotros. El caso de Leo es singular. Sería uno de los pocos jugadores como Pelé que solo ha jugado en un equipo. Leo no se basa solo en el dinero. Será una buena propuesta económica, pero no llegaremos a lo que puedan ofrecer otros clubes. Con Leo tengo muy buena relación. Él quiere al Barça. Estoy convencido de que está deseando que el nuevo presidente le haga una propuesta".