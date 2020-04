El uruguayo Paolo Montero, ex jugador de la Juventus y actual entrenador del Sanbenedettese de la Serie C italiana, aseguró este miércoles que su ex compañero francés Zinedine Zidane "es una de las personas más humildes" que conoce.

"En esa Juventus teníamos a jugadores como (Alessandro) Del Piero y Zidane que nos resolvían los partidos y en Sudamérica nos enseñan a defender al más fuerte. 'Zizou' para mí fue uno de los más humildes que conocí y por la Juventus pasaron jugadores fortísimos. Era imposible no quererle a 'Zizou", afirmó Montero en una entrevista a la televisión italiana 'Sky Sport'.

Montero compartió el vestuario de la Juventus con Zidane de 1996 a 2001 y sigue teniendo particular cariño para el actual entrenador del Real Madrid.

"Ahora llevo seis meses sin escribirle, porque no quiero fastidiarle" explicó Montero, que en su trayectoria en la Juventus conquistó cuatro títulos ligueros, una Copa Intercontinental, una Supercopa UEFA, tres Supercoppas italianas y una Copa Intertoto.

Llegó a una Juventus que era vigente campeona de Europa y alcanzó otras tres finales de la máxima competición continental, pero se rindió ante el Borussia Dortmund, el Real Madrid y el Milan.

"Las finales contra el Real Madrid y el Borussia Dortmund son las que más duelen. Sobre todo la que fue con el Real Madrid. La volví a ver después de muchos años con mis hijos e hicimos un gran partido. Son los grandes disgustos de mi carrera", reconoció.

El defensa uruguayo, uno de los más amados por la hinchada de la Juventus, admitió además que daría "cualquier cosa para volver a ser futbolista" en su época.

En la actualidad, Montero entrena al Sanbenedettese en la Serie C y practica un fútbol de alta calidad, centrado en la técnica y en la posesión del balón.

"Tuve la suerte de tener a grandes entrenadores en Italia y en Sudamérica. César Menotti, Marcello Lippi, Cesare Prandelli, Emiliano Mondonico, Fabio Capello, Carlo Ancelotti. Uno le roba un poco a todos, cada uno de ellos ganó trofeos", dijo.

Sueña con llegar en un futuro a entrenar a la Juventus, aunque consideró que todavía es algo lejano.

"Cada ex jugador que quiere a la Juventus, sueña con entrenarla. Pero es algo lejano, le gustaría a cualquiera que haya pasado por la Juventus", afirmó.

Finalmente, aseguró que el argentino Diego Maradona es el jugador "más fuerte" que ha visto y que en la actualidad, le motivaría marcar al portugués Cristiano Ronaldo.

"Para mí, el jugador más fuerte que he visto ha sido Maradona. En la actualidad, me gustaría marcar a Cristiano Ronaldo. Jugar contra los mejores te hace entender en qué mejorar", reconoció.