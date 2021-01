"Zidane está bien, pero triste por no poder estar con nosotros"

Con Zidane de baja por coronavirus, es Bettoni quien se hará cargo del equipo en su ausencia. Y también quien atendió a los medios en la rueda de prensa previa al duelo en Mendizorroza ante el Alavés.

Las primeras preguntas, como es lógico, versaron sobre su jefe, Zinedine Zidane. "Hablé esta mañana con él y se encuentra muy bien", empezó diciendo David Bettoni.

"Le gusta el fútbol, es su pasión, es un afortunado por entrenar este gran club. Está bien de ánimo, aunque un poco triste porque no podrá estar con nosotros", añadió.

También le tocó lidiar con la polémica eliminación de Copa. En concreto, con el penalti no pitado sobre Militao. "No opino nada en especial. Es una labor complicada y hay decisiones a favor y en contra. No opino nada más", se limitó a contestar el segundo de Zidane.

Odegaard estuvo sobre la mesa, y de nuevo Bettoni esquivó la bala. "Es un asunto que no conozco bien. No puedo contestar. Es parte de la plantilla y es importante como los demás. Veremos qué pasa en los próximos días con él", respondió.

Sobre las ausencias de Ramos y Carvajal, el segundo de Zidane dio una actualización sobre su estado. "Sergio no estará con nosotros aunque la cosa va bien; Dani tampoco y empezará a entrenar normalmente a partir del lunes", explicó Bettoni.

Cuestionado sobre la influencia que tendrá un ausente Zidane en el encuentro en Vitoria, Bettoni trató de explicarse. "Hago mi trabajo de segundo entrenador. Apoyo al míster, pero las decisiones son suyas", dijo.

"Mañana no estará físicamente con nosotros, pero sí durante el partido, para apoyar y dar su energía", apuntó, al respecto, insinuando que, pese a la distancia, habrá contacto directo entre él y el míster.

Lo confirmó poco después. "Es una organización que será interna. Estará con nosotros, no físicamente. Lo estamos preparando. Veremos cómo actuamos mañana. Lo importante es que Zidane va a estar con nosotros", desveló.

"Estoy triste porque Zizou no va a estar con nosotros físicamente, pero quiero seguir siendo yo mismo y voy a seguir siendo lo más natural posible", advirtió, dejando claro que no será una marioneta de su jefe.

E insistió en que Zidane no está anímicamente tocado. "Le veo cada mañana con la sonrisa y alegría. Hasta cuando no nos gusta este trabajo tenemos ganas de seguir y entrenar. Lo disfrutamos cada día", afirmó.

"Esta mañana hicimos un buen entrenamiento. Tenemos grandes jugadores y todos quieren hacerlo mejor. Tenemos la oportunidad para demostrar que somos un equipo y buscaremos los tres puntos", añadió, al respecto del estado anímico del grupo.

"Están centrados en el partido de mañana. Estamos listos para hacer un buen partido", insistió Bettoni. "Tenemos una relación normal, profesional, cercana. Estamos para apoyarle y ayudarle a rendir al máximo. Tenemos una buena relación y nos gusta trabajar juntos", dijo, sobre su relación con la plantilla.

Le tocó volver a lidiar con las preguntas sobre derrotas. Le pidieron comparar las de Kiev y Alcoy, y Bettoni puso tierra de por medio. "No veo similitudes. Una derrota genera muchas críticas", expuso.

"Tenemos experiencia para decir que tenemos otro partido para demostrar a los demás que somos un equipo unido. Trabajamos día a día con un objetivo y mañana es otra oportunidad", apuntó.