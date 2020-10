"Zidane está poco valorado tácticamente"

El Castilla de Raúl se estrena ante Las Rozas de Iván Helguera en la primera jornada de Segunda División B, un bonito cara a cara de ex madridistas que acaparará todas las miradas.

Por eso, Helguera ha querido hablar sobre el esperado encuentro en los micrófonos de 'Radio MARCA', donde también tuvo tiempo de valorar a Zidane: "Me parece que se le valora bastante poco a Zidane tácticamente. Creo que está poco valorado en ese aspecto".

Además, se refirió a su reencuentro con el eterno capitán del Real Madrid, con el que compartió vestuario en una exitosa etapa del conjunto 'merengue': "No he hablado con Raúl sobre el partido del fin de semana. Hace casi 16 años que no jugamos juntos".

En cuanto a su estilo como técnico, comentó: "Yo no me veía como entrenador cuando dejé el fútbol. No tengo estilo. Yo lo que quiero ser es Iván Helguera. He cogido muchos conceptos de Del Bosque, Capello... y también de entrenadores que no me han gustado".

"Creo que muchos entrenadores buscan su estilo de juego viendo a Guardiola, Klopp... y muchas veces no tienen ese éxito porque no tienen ese tipo de jugadores", sentenció Helguera.