Zidane explotó en su vuelta: "No merezco este maltrato de la prensa"

Tras pasar el coronavirus, Zinedine Zidane volvió a atender a los medios y no se guardó nada. "Llevo dos semanas encerrado en una jaula", dijo el francés, al que se le han indigestado las críticas y no poder responderlas en todo este tiempo.

En su previa al encuentro contra la SD Huesca, el técnico del Real Madrid pasó al ataque. Dice estar cansado de verse fuera del equipo. Algo que echó en cara a los periodistas, con los que tuvo varios enganchones.

Cuestionado precisamente por su discurso reivindicativo, sacó las uñas. ¿De verdad me estás diciendo eso cuando todos los días me veo fuera? Me reivindico en eso, claro. El año pasado ganamos la Liga nosotros, el Real Madrid, y tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año".

Habrá quien lea entre líneas que esta puede ser su última temporada. "Tenéis razón en que el año que viene hay que hacer cosas, hay que cambiar", dijo en varias ocasiones, pero en el corto plazo aseguró que dará guerra: "Esta temporada tenemos el derecho de pelear. Ganamos la Liga el año pasado, no hace diez. Pido respeto a todo eso que hemos hecho. Los periodistas decís muchas cosas y hay que asumirlas, pero decídmelo a la cara. Decidme que me queréis cambiar, no solo por detrás

Zidane aseguró con rotundidad que no dimitirá porque se siente "responsable" de la actual situación e insistió que a final de campaña el club realizará cambios profundos: "Si hay cosas que no funcionan hay que ver al responsable y yo lo soy de esta plantilla. El próximo año seguro hay que hacer algo, pero esta temporada esta plantilla se merece seguir y dar la cara. A nuestra afición le digo que vamos a dar la cara pase lo que pase y a intentar dar una alegría. Quieren vernos ganar y jugar bien al fútbol. Lo vamos a intentar", manifestó.

En once días de confinamiento y con malos resultados de su equipo, Zidane fue alimentando un enfado que no ocultó en rueda de prensa. "Para vosotros un día estoy fuera, al siguiente un poco dentro, y si empatamos o perdemos, vuelvo a estar fuera. Es la realidad y la acepto. Me enfado para deciros que hacéis vuestro trabajo y dentro lo intentamos, dar la cara, pelear y trabajar".

"Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este maltrato por parte de la prensa y pienso al contrario, que tenemos derecho a pelear. Espero un poco de respeto y si no llegamos a los objetivos seré el primero que se va a criticar porque tengo responsabilidad. Estoy enfadado, llevo dos semanas encerrado en una jaula y tenía ganas de salir y decir que voy a pelear hasta el final", sentenció.