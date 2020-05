"Zidane maneja el vestuario como nadie"

Cannavaro, desde China, observa cómo evoluciona su ex equipo, el Real Madrid, con su ex compañero Zinedine Zidane a los banquillos. Y es que el italiano se rindió a los pies del galo.

"El mejor jugador con el que he jugado ha sido Ronaldo, pero también tengo mucho respeto por Zidane. Tenía mucha clase y era un líder en el campo. Cuando empezaab a bailar con el balón nos dejaba locos a todos. Era un mago con el balón", aseguró en la televisión oficial del club.

Si alabó al Zidane jugador, también hizo lo mismo con el Zidane entrenador: "Su trabajo es impresionante y nunca más se verá esto en la Champions. La gente no daba crédito al Zidane del Castilla. Decían que no podía entrenar al primer equipo. Todos tenemos que dar las gracias a Zidane por manejar el vestuario del Madrid como nadie hasta ahora. En los momentos más difíciles siempre ha elegido bien".

Cannavaro trata de hacerse un nombre como técnico en el Guangzhou Evergrande. "He tenido la suerte de tener muchos entrenadores y poder coger alguna cosa de cada uno. A veces soy muy exigente como Capello porque me gusta la disciplina, el orden, que un equipo lo dé todo en el campo. Pero como Schuster también le dejo a los chavales para poder vivir mejor en el vestuario. He cogido cosas buenas y he quitado las malas", afirmó.

El italiano estuvo acompañado de Roberto Carlos, que alabó al italiano. "Representabas mucho para nosotros: tu forma de ser, tu forma de actuar. Estamos muy agradecidas por todo lo que has hecho para el fútbol, eres una referencia. Es un honor haber jugado contigo", sentenció.

"Siempre he tenido mucha suerte. He cumplido los sueños que tenía de pequeño. Nunca pensé en que llegaría a jugar en el Real Madrid. Desde el primer día noté el feeling, el respeto de la gente. Los tres años que viví en Madrid fueron los tres mejores de mi vida. La pena es que vine tras el Mundial y me costó mucho adaptarme al fútbol español", firmó.