"Zidane me ayudó a superar la tragedia"

A sus 27 años, Varela está tratando de sentirse de nuevo futbolista en el Dinamo de Moscú. Ha pasado varios baches en su vida, como el día que su madre acabó en coma por un accidente de tráfico.

En una entrevista concedida a 'Интервью', el uruguayo recordó que Zidane le ayudó mucho a salir adelante cuando ambos coincidieron en el Castilla: "Me ayudó a sobrevivir moralmente después de la tragedia y no pensar que todo iba a acabar en un desastre".

"Me gustó su franqueza y su manera de hablar cara a cara. No como algunos entrenadores que no dicen nada, esperan algo y luego comentan que estás haciendo todo mal. Sentí que se convertiría en un buen entrenador, tenía mucha energía e inteligencia. Creo que Zidane y Tabares son los mejores entrenadores de mi carrera", añadió.

Al final, Varela, que estaba cedido por el United, no continuó y se volvió a Mánchester. Luego fue a préstamo al Eintracht, pero duró muy poco porque lo echaron al hacerse un tatuaje antes de jugar una final de Copa.

Peñarol, Copenhague y Dinamo de Moscú fueron sus siguientes destinos. Ahora, el charrúa está en Rusia y confía en labrarse un nombre.