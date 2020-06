"Zidane me confesó que le dolía dejar fuera a Kovacic y Nacho"

Frédéric Hermel, periodista francés y colaborador de 'AS', lanzó un libro llamado 'Zidane', sobre la vida y obra del ex futbolista y ahora entrenador del Real Madrid. En el medio español, quiso hablar de su obra.

"En España no se entiende la dimensión que tiene Zidane en Francia. El 12 de julio de 1998 se proyectó su retrato con rayos láser sobre el Arco del Triunfo, el símbolo de la patria. Se gritaba '¡Zidane, presidente!'. ¿Cómo no enloquecer? Aquella final del Mundial le hizo dos goles a Brasil en el Stade de France. Es que 44 años antes, muy cerca de ese estadio, el padre de Zidane, inmigrante y pobre, trabajaba en una obra y dormía en un edificio en construcción durante el invierno más frío de la historia del país... Es un destino casi sobrenatural", comentó el periodista.

Y añadió sobre el técnico galo, que cumple 48 años este martes: "Es casi un personaje de novela. ¡Si no quería ser entrenador y ha terminado ganando tres Champions seguidas con el Madrid! Zidane tiene una vida espiritual muy fuerte. 'Sé que no soy una persona normal, hay una estrella ahí arriba que me protege', me dijo una vez. Pero ojo, la estrella trabaja mucho para que le proteja esa estrella".

Además, desveló la última charla de 'Zizou' sobre la nueva norma de los cinco cambios en Liga: "Lo que más le ha gustado en la vuelta al fútbol no es tener cinco cambios, es poder tener a todos en el banquillo. Le duele dejarlos fuera de una convocatoria. Un día me confesó que le dolía dejar fuera a Kovacic y Nacho cuando venían de entrenar una semana de fábula… Lo más paradójico es que él nunca fue suplente como futbolista".

Finalmente, Hermel se mostró convencido de que el técnico del Real Madrid llegará a entrenar a la Selección Francesa: "Tiene un palmarés que el resto casi ni puede soñar y es evidente que será entrenador de Francia. Mi teoría y lo desarrollo en el libro, es que Zidane va a ser más grande como entrenador que como futbolista. Estoy convencido".