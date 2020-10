"Zidane me dijo que sea yo, que disfrute y enseñe mi buen fútbol"

Brahim ha vuelto tres años después a ser convocado por la Selección Española Sub 21, una gran noticia de la que ha querido hablar en unas declaraciones concedidas al diario 'Marca'.

"Estoy con muchas ganas. Siempre es un placer y un orgullo poder volver a la Selección. Soy un afortunado de poder estar aquí. La verdad es que soy un chico contento, feliz y al que le queda mucho por aprender. Tengo las ideas muy claras. El objetivo tras volver a la Selección es quedarme", declaró el malagueño.

Además, el ex jugador del City desveló el consejo que le dio Zidane antes de marcharse a Italia: "Zidane fue un grande como jugador y como entrenador es un ganador. Le tengo mucho cariño y sé que él a mí también. Siempre me ha dado buenos consejos. Me dijo que sea yo, que disfrute y enseñe mi buen fútbol".

Sobre su paso por el conjunto 'merengue', comentó: "Estuve en un buen momento en el Real Madrid, acabé jugando hace dos temporadas y luego tuve la mala fortuna de que me perdí el Europeo sub 21 y prácticamente toda la pretemporada por una lesión. Este año sentí el interés de un club como el Milan y su cariño, y decidí dar el paso de jugar y demostrar mi fútbol".

Finalmente, no dudó en recordar cómo fue su primer encuentro con Ibrahimovic en el vestuario: "Cuando llegué al vestuario del Milan, al primero que vi fue a Ibrahimovic. Ya hemos visto lo grande que es como jugador".

"Lo ha demostrado durante mucho tiempo y todavía lo sigue demostrando. Pues como persona, es igual. Siempre intenta ayudar y es una gran persona. Ya me ha dado grandes consejos en estos primeros días", sentenció Brahim.