Zidane no descarta ni la Selección Francesa ni la Ligue 1

Zidane, leyenda y actual entrenador del Real Madrid, todavía no sabe qué le deparará el futuro. Él mismo lo reconoció en la rueda de prensa que ofreció en la presentación de su proyecto solidario, 'Zidane Five Club'. Le preguntaron por la Selección Francesa y por la Ligue 1 y no descartó nada.

"Ya se verá. Lo dije aquí hace años: 'si soy entrenador, ¿por qué no ser un día seleccionador de Francia?'. No es nuevo. Incluso Deschamps lo sabe, él mismo lo ha dicho. Todos tenemos una historia y la mía con la Selección de Francia fue bonita hasta el último partido", dijo el técnico sobre el combinado nacional.

Y continuó hablando sobre su etapa como jugador allí: "Con altos y bajos, pero fue bonita. Si un día tiene que continuar, lo hará. Pero eso no toca ahora. Pasará cuando tenga que pasar". De momento, es campeón de Liga con el Real Madrid.

Al ser preguntado sobre si entrenará a algún equipo de la Ligue 1, contestó: "No puedo responder a esta pregunta. Si no tengo un plan de carrera, no he pensado en eso. Pienso en el día a día". Hay que recordar que Zidane nació en Marsella. ¿Opción para un futuro Olympique?