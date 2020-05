"Zidane no me ha sorprendido en el Madrid"

Geremi tiene unos grandes recuerdos de su paso por el Santiago Bernabéu porque fue capaz de vivir momentos de máxima gloria. Levantó dos Champions y una Liga con la camiseta blanca.

"Yo me quedo con el Real Madrid. En el Real pasé los mejores años de mi carrera y es donde más disfruté. Tengo dos hijos que tienen el corazon blanco como yo", comenzó en una entrevista que dedicó al diario 'AS'.

El ahora vicepresidente de FIFPro dijo que tiene una gran relación con el Madrid y que habla con Florentino, además de con Zinedine Zidane.

"Cuando llamo al presidente siempre me atiende muy cariñoso y me habla en francés. Luego ya le pasa el teléfono a Butragueño y terminamos de cerrar el asunto", continuó.

En cuanto a su valoración del trabajo del técnico francés, a Geremi no le sorprende demasiado: "No me ha sorprendido porque Zidane es un tío listo que se ha mirado en el espejo de Del Bosque. Zinedine sabe que a los jugadores del Madrid no hay que enseñarles mucho porque ya son los mejores jugando al fútbol"

"El fuerte de Zidane es saber gestionar una plantilla de estrellas mundiales y ahí está su secreto", subrayó. Geremi tiene el deseo de ser el embajador, algún día, del Madrid en África.