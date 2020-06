"Zidane no respondió a Piqué para centrarse en dirigir al equipo"

Piqué es bien conocido por no cortarse un pelo a la hora de decir lo que piensa. Es tan querido como odiado por ello y no ha sido en pocas ocasiones en las que ha dejado caer que los árbitro favorecen al Real Madrid. Pero ¿por qué Zidane nunca ha entrado al trapo? Frédéric Hermel, periodista de 'L'Équipe', lo tiene claro.

"Zidane no ha respondido a Piqué porque quiere toda su energía para dirigir al equipo. Recuerdo una de las primeras veces que comimos juntos y yo me pedí carne con patatas. El se pidió pollo a la brasa con un chorrito de limón. Cuando le pregunté, me dijo que la energía que gastaría en digerir la comida no la tendría para el fútbol", afirmó.

"Lo que más le gusta a Zidane es llegar a Valdebebas y preparar los entrenamientos", añadió. También ejemplificó la grandeza del técnico hablando sobre una de sus conversaciones con el presidente del club: "Florentino me dijo que quería que le recordasen como el presidente que fichó a Zidane".

La última vez en la que Piqué lo tenía todo para pronunciarse y no lo hizo fue tras la polémica victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad. En Twitter, se hizo 'trending topic' su nombre debido a que muchos fans le pedían que apareciera para soltar alguna de sus perlas, pero no lo hizo.