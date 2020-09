Zidane no se casa con nadie

Con tres Champions y dos Ligas como principales títulos a sus espaldas, Zinedine Zidane se ha ganado a pulso que sus decisiones sean respetadas por todos en el Real Madrid.

El galo ha tenido momentos complicados en sus dos etapas, sobre todo a la hora de gestionar un vestuario lleno siempre de estrellas, pero el galo ha demostrado en varias ocasiones que no le tiembla el pulso.

Tanto en su primera como en esta segunda etapa, 'Zizou' no ha tenido el menor problema en poner la cruz a determinados futbolistas que, desde su punto de vista, no aportaban lo suficiente o no le resultaban útiles.

Gareth Bale y James Rodríguez han sido los casos más sonados en las últimas campañas. El galés ya estuvo cuestionado durante los primeros cursos de Zidane y tras Kiev parecía estar sentenciado.

En su vuelta al banquillo del Bernabéu, Zidane trató de darle cierto protagonismo, pero al no ver ninguna respuesta no dudó a la hora de mandar al '11' a la grada, su paso previo a la cesión al Tottenham.

Por su parte, el estilo de James Rodríguez nunca le entró por los ojos a un francés que pidió al club por activa y por pasiva que le buscase una salida que ha acabado llegando hace unos días con rumbo al Everton.

Al margen de estos dos, futbolistas como Mariano o Luka Jovic tampoco terminan de convencer a un Zidane que no vería con malos ojos la marcha de ambos. Una actitud férrea que puede ser discutible y valorable, pero los resultados son los que son y le dan la razón al francés.