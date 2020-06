Zidane pasó de jaleos: "Bastante tengo con lo mío"

El Madrid mantiene el pulso por LaLiga al Barça. El conjunto blanco continúa en el liderato tras superar al Mallorca (2-0), en un partido que contó con polémica.

Y es que puede que hubiese falta previa de Carvajal en la acción del gol de Vinicius. Piqué, que inició la confrontación hace unos días, recibió una respuesta contundente de Ramos.

Zidane, en sala de prensa, no quiso entrar al trapo: "Yo no me voy a meter en estas cosas, ya habló Sergio, bastante tengo con lo mío. Hay que descansar y pensar en el siguiente partido".

En relación a las palabras de James sobre por qué no jugaba, el galo tampoco entró en polémicas: "No te voy a explicar nada. Es un jugador como todos, yo sé que él quiere jugar y es normal, quiere jugar más, pero al final son decisiones. No me voy a meter en lo que quieren (a la prensa), que es sacar portadas".

Por otra parte, el técnico dio su opinión del partido. "Tenemos que insistir en la solidez, que es lo más importante en el fútbol. Igual nos faltó brillantez, pero estamos siendo contundentes atrás. En otros partidos tuvimos más ocasiones, pero no pasa nada. Sumamos tres puntos importantes", espetó.

Sobre el gol de Ramos, esto dijo 'Zizou': "Le viene bien el gol de falta, que lo entrenó mucho. Es nuestro líder, nuestro capitán y siempre marca el camino".

Por último, el francés habló de la pelea feroz con el Barça por el título. "Seguro que va a ser difícil hasta la última jornada", concluyó.