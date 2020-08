Zidane pierde a un joven del Castilla

A Moha le ha tocado despedirse de dos equipos en cuestión de dos semanas. Su cesión en el filial del Celta procedente del Real Madrid llegó a su fin y mandó un mensaje de cariño a la afición gallero. Ha tenido que hacer lo propio con la madrileña: su vinculación terminó.

La clave está en que no convenció lo suficiente en Vigo. Tenía el club una opción de compra opcional que decidió no ejercer a final de temporada. Tampoco contaban con él en La Fábrica, así que tendrá que buscar un nuevo destino. De momento, no hay candidatos a acogerle.

"Termino la etapa más importante de mi vida, la que empezó siendo un sueño y poco a poco se fue haciendo realidad. Finaliza mi vinculación con el Real Madrid, el club que me lo ha dado todo y que confió en mí cuando tan solo tenía 10 años", trasladó el chico en su mensaje.

"Desde el primer día hasta el último, luché cada balón, consciente de la responsbilidad que conlleva defender este escudo. Siempre estaré agradecido a este club porque, sin su confianza, hoy no podría estar donde estoy. Gracias de corazón", concluyó.