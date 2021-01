El COVID-19 pone en duda la presencia de Zidane ante Osasuna

El duelo de este sábado del Real Madrid frente a Osasuna en Pamplona está siendo todo un quebradero de cabeza para el conjunto blanco, al que su visita a El Sadar solo le está dando problemas en los días previos al choque.

De entrada, la disputa del encuentro sigue estando en el aire debido al temporal de nieve que azota a la Península Ibérica. El mismo podría provocar la suspensión del partido o incluso su aplazamiento para el domingo a las 12.00 horas. Para ser previsor, el Real Madrid podría adelantar su viaje a Pamplona a este viernes a las 19.00 horas.

Por si esto no fuera poco, el actual campeón podría no contar para el partido con su técnico Zinedine Zidane. Y es que la presencia del entrenador francés en el banquillo del estadio navarro está en duda debido al coronavirus.

Tal y como indica 'LaSexta', Zidane se encuentra pendiente del resultado de una prueba PCR después de que una persona de su entorno más cercano haya dado positivo en COVID-19 en los últimos días. Eso sí, el galo ya ha dado negativo en el test de antígenos que se ha realizado.

De todas maneras, para no correr ningún riesgo con su plantilla y seguir los protocolos de LaLiga en este aspecto, el preparador francés no dirigió el entrenamiento de este 7 de enero en Valdebebas. En caso de que Zidane no pudiera sentarse en el banquillo, sería David Bettoni el encargado de dirigir al equipo blanco ante Osasuna.