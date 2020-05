Zidane quiere ganar la Liga a los puntos

El fútbol español se enfrenta a una 'minitemporada' de once jornadas. Once partidos que serán como once finales para todos los clubes con aspiraciones, bien al título, bien a la permanencia. Zidane tiene un plan para lograr lo primero.

El Madrid se juega la Liga en once jornadas. Arrancará con una desventaja de dos puntos con respecto al Barcelona, pero con el 'gol average' ganado a los azulgrana. Zidane espera que sus chicos demuestren un mejor físico que su rival para darle la vuelta a la situación.

Según el diario 'Mundo Deportivo', Zidane lo apostará todo al músculo. A la superioridad física de sus pupilos al respecto de sus rivales, tratando de hacer pleno de victorias mientras confía en un traspié del Barcelona.

Zidane quiere a jugadores comprometidos, que no escatimen esfuerzos. Quiere a trabajadores incansables. Jugadores como Carvajal, Mendy, Valverde y Casemiro, pero también tiende la mano a jóvenes con hambre como Vinicius, Rodrygo o Brahim.

Esta filosofía juega en contra de los virtuosismos. Los Isco, Marcelo, Bale o James tienen un mes para demostrar a Zidane que puede contar con ellos, o se verán condenados a la suplencia crónica, si es que no lo estaban ya.