Zidane quiere que la renovación de Ramos se zanje rápido "por el bien de todos"

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado frente al Villarreal, señaló que espera que la "situación del club con Sergio Ramos", en cuanto a la renovación de este último, se "arregle rápidamente por el bien de todos".

"Es nuestro capitán, le queremos siempre con nosotros, siempre; por lo que es, por lo que transmite, sabemos de su importancia. La situación del club y de Sergio espero que se arregle rápidamente por el bien de todos, y el mío como entrenador", dijo el técnico galo.

Sergio Ramos sufrió, en la victoria de España 6-0 frente a Alemania, una lesión en el bíceps femoral que le tendrá alejado unos diez días de los terrenos de juego, siendo baja contra el Villarreal, en el partido trascendental de Champions contra el Inter de Milán y frente al Alavés.

"Cualquier jugador que se lesiona es una mala noticia, pero ya está. Hoy es otro día, sabemos que Sergio no va a estar, queremos que se recupere rápido. Rafa (Varane) va a estar y los demás también. Cuando ves a los jugadores lesionarse es la peor noticia para un entrenador", comentó sobre la situación del equipo.

Zidane, asimismo, se mostró critico el calendario que tiene que afrontar el fútbol, catalogándolo como "demasiado" pero a pesar de esto aseguró que Ramos, a sus 34 años, no tiene que renunciar a jugar con la Selección Española para dosificarse.

"No, no creo. No tiene nada que ver. Lo que quiero es que él esté bien y el club esté bien. Seguimos adelante. Es nuestro líder, es un jugador y una persona importante aquí. Lo de la Selección no tiene nada que ver, tiene que seguir hasta que él quiera", aseguró.

Ramos también lo ha jugado todo con el Real Madrid, a excepción de un partido y medio tras sufrir un golpe en la rodilla: "El calendario es lo que es. Sabemos que todos no pueden no jugar, ¿sabes?, y tenemos que gestionar eso siempre".

Zidane, sin embargo, no descarta al francés Raphäel Varane, pese a que tuvo que ser sustituido con su selección tras sufrir un golpe en el hombro: "Ya veremos. No está al 100% porque no entrenó el jueves y tiene un golpe, pero está comprometido, quiere estar con nosotros y jugar; eso es bueno".

Además, al ser preguntado en francés sobre los rumores que sitúan al Manchester United detrás de fichar al central, el técnico cerró la puerta: "Por supuesto (que es intransferible). No solo para mí. Forma parte del club. Tuvimos la suerte de hacerle venir y tengo ganas de decir que es intransferible para el club, el entrenador y la gente en general. Está claro. No podemos impedir que se hable, no es el único. Pero la posición del club y la mía son claras".

El técnico galo recupera al belga Eden Hazard y a los brasileños Éder Militao y Casemiro, tras superar el coronavirus, pero tiene dudas respecto a su estado de forma tras dos semanas sin jugar un partido oficial.

"No sabemos cómo están porque no hemos tenido partidos, solo entrenamientos; pero los jugadores sí que están preparados. Casemiro, Eden y Militao trabajaron en sus casas, pero no aquí con nosotros. Pero la situación la conocemos y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer grupo y pensar en el partido de mañana. No podemos relajarnos ni un minuto, el rival te exige mucho y eso nosotros lo sabemos", aseguró

Frente al Villarreal será el primer partido tras la dolorosa derrota en Mestalla contra el Valencia (4-1), y solo cuatro días más tarde el Madrid afronta un partido clave en Liga de Campeones contra el Inter de Milán. Momento en el que recae la presión sobre los hombros de Zidane, pero no le sorprende.

"Bueno, no va a cambiar. Nos preparamos para el partido de mañana y hacerlo bien, y ya está. Estamos en el Real Madrid y conocemos la situación, cada vez que jugamos no podemos fallar ni un minuto, es la realidad. Ha sido siempre así, es lo que es este club y no pasa nada. Nosotros nos preparamos y pensamos únicamente en el partido de mañana", declaró.