Zidane relega a Mariano

Karim Benzema es el amo y señor de la delantera del Real Madrid y, cuando se lesiona, Zidane tiene un problema grave. En lo que va de temporada, su principal recurso ha sido Mariano. Ya gozó de protagonismo a mediados de noviembre, cuando el francés sufrió sus primeros problemas físicos del curso, y, poco a poco, ha ido desvaneciéndose.

El motivo, que no ha conseguido que no se eche de menos a su compañero galo. Tan solo suma un tanto en la 20-21, correspondiente a un encuentro de Liga del 21 de noviembre de 2020 ante el Villarreal. Valió por un punto, pero no logró darle continuidad en sus siguientes apariciones.

Desde entonces, ha visto pasar cuatro partidos como titular y ocho como revulsivo en los que no ha logrado ver puerta ni una sola vez. De ahí que su entrenador optara por una alternativa en el duelo de ida de octavos de final de Champions League contra el Atalanta.

Le tocó a Isco situarse de 'falso nueve' y la jugada salió bien. Ya fuera condicionado por la tempranera expulsión en el conjunto italiano o por su buen hacer en general, el equipo salió airoso y con una renta mínima, pero renta al fin y al cabo, de cara al choque de vuelta. Mariano, entretanto, da un pasito atrás.