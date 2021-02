Zidane reniega de su ruleta en Valladolid: "Ya nadie la recuerda..."

En la temporada 2003-04, en la visita del Real Madrid al José Zorrilla, Zidane protagonizó una de las jugadas más bonitas no solo del partido, sino de su carrera. Pero el francés no le guarda tanto cariño a esa acción como el aficionado madridista.

"Al final no es gol, por eso no fue una jugada buena. Fue bonita, pero había que meter el gol y no fue posible. A lo mejor te acuerdas de la jugada, pero ya nadie la recuerda porque no terminó en gol...", respondió Zidane al ser cuestionado en rueda de prensa.

La jugada la protagonizó junto al brasileño Ronaldo, ahora presidente del Valladolid. Zidane firmó una de sus típicas ruletas y, con todo a favor, acabó mandando el disparo por encima del travesaño.